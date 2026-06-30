Madalena Fernandes segue para os quartos de final em Avilés

Depois de ver cancelada a participação num torneio em França devido à onda de calor que afectou o país na passada semana, Madalena Fernandes regressou à competição com a qualificação para os quartos de final do torneio Tennis Europe de Categoria 2 Apple Bowl, que decorre em Avilés, Espanha.

A tenista madeirense, primeira cabeça de série da prova, ficou isenta da primeira ronda e estreou-se esta terça-feira nos oitavos de final, frente à portuguesa Beatriz Angélico.

Madalena Fernandes venceu o primeiro set por 6-3 e esteve perto de fechar o encontro no segundo parcial, chegando a dispor de match points. No entanto, Beatriz Angélico recuperou e venceu esse set por 7-5, levando a decisão para uma terceira partida.

No set decisivo, a madeirense venceu no tie-break por 7-6, garantindo um lugar nos quartos de final.

Na próxima ronda, agendada para quinta-feira, Madalena Fernandes defronta a espanhola Mia Listorti.

Além da competição de singulares, a tenista participa também na prova de pares femininos. Ao lado da canadiana Catherine Racu, forma a dupla primeira cabeça de série do torneio. A estreia está marcada para quarta-feira, não antes das 11h30, frente à mexicana Nicole Torres e à espanhola Aitana Navarro.