Elsa Fernandes destaca investimento na Educação em Santa Cruz

A secretaria regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, considerou que "a convergência de esforços entre as diferentes entidades públicas que trabalham em prol do bem comum" tem sido decisiva para o crescimento do Município de Santa Cruz, sublinhando que o Governo Regional "tem procurado corresponder a essa relevância através de investimentos estruturantes e de políticas públicas orientadas para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos ".

Elsa Fernandes, que esteve na cerimónia do Dia do Concelho de Santa Cruz em representação do presidente do Governo Regional, explanou em particular os investimentos públicos levados a cabo pelo Governo Regional na área que tutela, vincando que a Educação "está no centro das prioridades governativas" na Madeira