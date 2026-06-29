Bombeiros ficam em terra apesar de estarem prontos para a Venezuela

A força madeirense que estava preparada para seguir para a Venezuela, para integrar as operações de busca e salvamento urbano após os sismos que devastaram o país, vai ser desmobilizada. Os bombeiros estavam seleccionados, vacinados, preparados e em prontidão há vários dias. Mas não seguem. Ficam em terra firme. E a culpa é de quem?

Richard Marques, presidente do Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira, confirmou que a indicação recebida da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil é a de que, neste momento, “não vão entrar mais equipas” na vertente de busca e salvamento em ambiente urbano na Venezuela.

“A prontidão foi efectivamente finalizada. Foi fim de prontidão”, afirmou o responsável, recusando, ainda assim, a expressão “missão abortada”. Na prática, a equipa madeirense fica em terra, apesar de ter sido aprontada em menos de 24 horas e de reunir valências específicas para actuar em estruturas colapsadas, escombros, resgate técnico e operações complexas em ambiente urbano.

A força regional era composta por 18 elementos, maioritariamente bombeiros. O núcleo principal vinha da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, através do módulo de busca e resgate em estruturas colapsadas.

Richard Marques garantiu que os operacionais estavam plenamente preparados para a missão. “Não tenho dúvidas nenhumas que os bombeiros seleccionados, além de física e psiquicamente preparados, tinham conhecimentos diferenciados para intervir no tipo de missão que estávamos formatados para fazer”, afirmou.

O responsável explicou que vários elementos têm formação avançada em busca e resgate em estruturas colapsadas, incluindo formação realizada na Academia de Bombeiros do Chile, num percurso desenvolvido em articulação com os Açores. A força incluía ainda competências em salvamento em valas e técnicas de elevação de emergência de estruturas pesadas. O que ainda se torna mais estranho, consideramos.

“Estamos a falar de bombeiros não só bem formados, mas bem treinados e com qualificações em dia”, vincou o presidente do SPCM.

A decisão de não projectar a equipa surge depois de o Governo Regional ter disponibilizado, desde cedo, esta capacidade operacional através do Governo da República. Segundo Richard Marques, a prioridade da Madeira foi garantir rapidamente uma força pronta para integrar o esforço nacional.

“A nossa preocupação foi garantir rapidamente a prontidão deste contingente e que isso fosse uma mais-valia para a força nacional”, explicou.

Apesar disso, a decisão final nunca coube à Região. A projecção teria de acontecer no quadro do sistema nacional e dos mecanismos internacionais de protecção civil, dependendo da Autoridade Nacional e da informação operacional proveniente do terreno.

“Não nos cabe a nós decidir a projecção”, reconheceu Richard Marques. Ora, questionado sobre o facto de os bombeiros madeirenses terem sido preparados e acabarem por não seguir, o presidente do Serviço Regional de Protecção Civil admitiu que o resultado esperado era outro. Prefere não usar a palavra lamento, mas decorrente do diálogo percebe-se o 'amargo de boca'.

“Com certeza que a expectativa era, de facto, uma projecção desta força. Esse era o desfecho que esperávamos. Não aconteceu”, afirmou.

Richard Marques recusou comentar se faltou peso político à Madeira e aos Açores para garantir a integração dos respectivos contingentes na missão. “Não me vou pronunciar sobre aspectos políticos, nem é a minha área nem domínio”, respondeu.

Ainda assim, garantiu que o acompanhamento operacional foi permanente e que o Serviço Regional de Protecção Civil manteve contactos diários, várias vezes ao dia, com a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil.

Com a janela mais crítica para operações de busca e salvamento urbano a fechar-se, Richard Marques admitiu que a resposta poderá agora passar por outro tipo de apoio, nomeadamente ajuda humanitária, medicamentos, bens essenciais, apoio pré-hospitalar ou equipas de emergência médica.

“Pode haver necessidade de outro tipo de equipas, também na área do pré-hospitalar ou de emergência médica, e nós temos experiência em todo o espectro da acção da protecção civil e da emergência médica”, afirmou.

A força madeirense deixa, assim, o estado de prontidão imediata, mas fica disponível para uma eventual reconfiguração da missão, caso as autoridades nacionais entendam que a Região pode ser chamada a intervir noutra vertente da resposta à crise na Venezuela.

Para já, a conclusão é evidente, tanto os bombeiros madeirenses como açorianos estavam prontos, tinham formação, tinham capacidade e tinham sido preparados para seguir. Mas ficaram em terra. Ponto final.