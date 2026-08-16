Domingo com aguaceiros na Madeira e vento forte nas terras altas

Bom dia. Este domingo será marcado por períodos de céu muito nublado e aguaceiros, em geral fracos, mais frequentes na vertente norte e nas terras altas da Madeira, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O vento deverá soprar fraco a moderado, entre 10 e 30 km/h, de norte/nordeste, podendo ser por vezes forte, com rajadas até 40 km/h, nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

No Funchal, o cenário será diferente, com céu em geral pouco nublado e vento fraco, inferior a 15 km/h.

Apesar da possibilidade de aguaceiros, mantém-se o aviso amarelo por tempo quente para a Costa Norte, Costa Sul e Porto Santo.

Recorde-se que na Costa Sul da Madeira o aviso amarelo está em vigor desde 31 de Julho, pelo que completa-se hoje 16 dias consecutivos de persistência de valores elevados da temperatura máxima. O aviso, caso não seja prolongado, termina ás 19 horas deste domingo.

Aviso amarelo para tempo quente prolongado até domingo O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso amarelo para tempo quente na Madeira e no Porto Santo até ao final da tarde de domingo, 16 de Agosto, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

No mar, são esperadas ondas de norte/nordeste com 1,5 a 2 metros na Costa Norte e ondas do quadrante sul com cerca de um metro na Costa Sul. A temperatura da água do mar deverá variar entre 24 e 25 graus.

Por fim, o índice ultravioleta será muito elevado, nível 9, tanto na Madeira como no Porto Santo, pelo que o IPMA recomenda cuidados na exposição ao sol, incluindo a utilização de protector solar, chapéu e óculos de sol com filtro UV.