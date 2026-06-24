Mercado da Penteada celebra os santos populares

A Câmara Municipal do Funchal voltou a celebrar os santos populares no Mercado da Penteada, transformando este espaço num arraial tradicional, decorado a rigor para assinalar esta época festiva.

O ponto alto da programação aconteceu na terça-feira, 23 de Junho, entre as 20 e as 21 horas, com a realização das marchas populares, que contaram com a participação de cinco grupos: a Associação Cultural Recreativa do Galeão, a Associação de Animação Geringonça, os Ginásios Municipais do Funchal, o Centro Comunitário do Funchal, o Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família e a Sociohabitafunchal, momento que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho.

Com esta iniciativa, a CMF pretende "preservar e valorizar a tradição dos Santos Populares na Penteada, dinamizar a economia local e proporcionar momentos de convívio e lazer à população, num ambiente festivo e genuinamente madeirense".