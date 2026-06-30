Oração pela Venezuela na igreja do Colégio a 1 de Julho

A Igreja do Colégio acolhe, esta quarta-feira, 1 de Julho, às 20 horas, uma oração pela Venezuela, presidida pelo bispo do Funchal.

Com a comunidade venezuelana, no dia da Região e das Comunidades Madeirenses, na igreja do Colégio vamos rezar pelos nossos irmãos que já partiram e pelas suas famílias. Os sismos continuam naquele país, a incerteza e o medo convivem com a vida e a esperança. Os nossos irmãos precisam da nossa ajuda e oração. O ofertório desta Missa e dos dias 4 e 5 de Julho serão para a Cáritas nacional de Venezuela. Continuemos a rezar. Igreja do Colégio