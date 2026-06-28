Noite de ópera no Parque de Santa Catarina para comemorar o Dia da Região

No âmbito das comemorações do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, por iniciativa do Governo Regional, será realizado o tradicional Concerto Comemorativo pela Orquestra Clássica da Madeira, sob a direcção artística do violinista Norberto Gomes, que neste ano terá como convidados a soprano Viktorija Miškūnaitė, o tenor Alberto Sousa e o maestro Luís Andrade. O momento musical terá lugar no Parque de Santa Catarina, pelas 21h00, com acesso livre para todo o público.

Segundo uma nota enviada pela Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, entidade gestora da Orquestra Clássica da Madeira, estas comemorações são uma "grande alegria e uma honra para a Orquestra Clássica da Madeira, por ser um dia muito especial, dia de todos os madeirenses, dos nossos antepassados, da nossa cultura, da nossa identidade e da nossa Autonomia."

Este é o dia que a Orquestra Clássica da Madeira, desde 1997, cerca de um ano após a sua transição da formação de câmara para clássica (Setembro de 1996), há 29 anos que a Orquestra se associa a estas comemorações para oferecer este concerto a toda a população como "um gesto simbólico de gratidão à Região pelo apoio, e ao nosso estimado público, por nos acompanhar e pelas suas manifestações de apreço ao longo das nossas temporadas", refere ainda.

O concerto representa, segundo refere, "o reflexo do espírito e do orgulho da nossa Região e um reconhecimento por todos quantos a dignificaram, cabendo a cada um de nós a responsabilidade de darmos continuidade a esse legado, com sentido de compromisso que todos devemos ter para com ela."

O repertório seleccionado para a noite de quarta-feira pretende comemorar esta efeméride, reflectindo as emoções humanas mais intensas, prometendo levar o público pelos climas emocionais, característicos das peças que irão ser interpretadas. "A música tem essa capacidade intrínseca (através das harmonias e ritmos) e extrínseca (pela evocação das nossas lembranças) cuja combinação despertam sentimentos profundos", lê-se.

A Orquestra conta com 62 anos de existência e tem sido distinguida pelas mais altas entidades do Estado e da Região, e várias instituições de relevo nacional e regional, tendo sido reconhecida a 1 de Julho de 2018, já lá vão oito anos, com a “Insígnia Autonómica de Distinção” por Sua Excelência o Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e no âmbito das Comemorações dos 50 Anos da Autonomia da Região, foi convidada para fazer parte da Comissão de Honra.

Quanto à premiada soprano Viktorija Miškūnait, de origem lituana, que regressa à Madeira para atuar novamente com a Orquestra Clássica da Madeira, em 2007 foi agraciada com o Reconhecimento Honroso do Primeiro-Ministro da República da Lituânia Gediminas Kirkilas; em 2013 recebeu uma Nota de Congratulações de Sua Excelência o Presidente da República da Lituânia Dalia Grybauskaitė; em 2015, recebeu o Prémio Opera Soloist of the Year pelo seu papel de Manon; e, em 2016, recebeu o Prémio Golden Cross of the Stage.

Sobre o tenor madeirense Alberto Sousa, que nos últimos anos tem atuado em vários palcos internacionais, tem igualmente participado noutros projetos entre os quais uma tournée de concertos de repertório belcantistico no Japão, La Traviata (Verdi) no Barga Belcanto Festival (Itália), uma digressão europeia de Orlando Paladino (Haydn) com a Purpur Opera e o seu debut no Gran Teatre del Liceu (Barcelona) com uma performance do Requiem de Mozart.

E, relativamente ao maestro madeirense Luís Andrade, destaca-se por ao longo da sua carreira ter participado em diversos festivais a nível internacional e colaborado com várias orquestras europeias como violoncelista, a solo e como maestro. Atualmente integra a The Symphony Orchestra, nos Países Baixos.

A Orquestra vai apresentar-se com uma formação sinfónica com a integração de jovens músicos, que tiveram a sua formação inicial na Madeira e que hoje se encontram a exercer em pleno as suas profissões como músicos em Portugal continental e fora dele; e com a integração, no âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica, de alguns alunos do Conservatório – Escolas das Artes da Madeira, através da parceria com a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, na qualidade de entidade gestora da Orquestra Clássica da Madeira. A integração de jovens músicos na estrutura artística da Orquestra Clássica da Madeira em alguns concertos, vem ao encontro de uma das suas atribuições que é a de apoiar e acompanhar ativamente os jovens por forma a contribuir na sua formação e no seu percurso profissional.

A abertura das portas está prevista para as 20 horas.