Seguro em Barcelona para homenagem a Souto de Moura na Sagrada Família

O Presidente da República vai estar, esta terça-feira, em Barcelona, Espanha, para um homenagem ao arquiteto português Eduardo Souto Moura da União Internacional dos Arquitetos que decorrerá na basílica Sagrada Família, a obra emblemática de Antoni Gaudí.

Ainda antes dessa cerimónia, o chefe de Estado, António José Seguro, passará pela sede do governo regional da Catalunha (conhecido como Generalitat) para responder ao convite do chefe do executivo autonómico, Salvador Illa, para um "encontro de cortesia", revelou a Presidência da República.

Eduardo Souto de Moura vai receber na terça-feira à noite a medalha de ouro da União Internacional de Arquitetos (UIA), numa cerimónia na basílica da Sagrada Família que coincide com o Congresso Mundial dos Arquitetos (que decorre esta semana em Barcelona) e com o centenário da morte de Gaudí, o criador de vários edifícios que são hoje parte da identidade da cidade de Barcelona, a capital da Catalunha.

A medalha de ouro da UIA "é uma das mais prestigiadas distinções internacionais na área da arquitetura" e será atribuída a Souto de Moura "em reconhecimento da sua excecional obra", destacou a Presidência da República, numa nota divulgada a propósito da deslocação de António José Seguro a Barcelona.

Eduardo Souto de Moura, Prémio Pritzker (o "Nobel da arquitetura"), em 2018, será o segundo português a receber a Medalha de Ouro da UIA, depois de Álvaro Siza Vieira, também ele agraciado com o Pritzker, em 1992.

Criada em 1984 pela UIA, de caráter trienal, a medalha é classificada pela própria organização como "a mais prestigiante distinção atribuída a um arquiteto por arquitetos, escolhida a partir de nomeações submetidas por instituições profissionais de todo o mundo".

Além desta cerimónia na Sagrada Família, o arquiteto português será homenageado, na quarta-feira, também em Barcelona e à margem do Congresso Mundial de Arquitetura, com um programa conjunto da Ordem dos Arquitetos (OA) e da Casa da Arquitetura (CA), a que se juntou a Embaixada de Portugal em Espanha.

Pelas 16:00, uma conversa junta no Disseny Hub Barcelona os arquitetos Nuno Grande, Souto de Moura, Inês Lobo, Manuel Aires Mateus e Wilfried Wang, depois da abertura, a cargo de Avelino Oliveira, presidente da OA, Nuno Sampaio, diretor da CA, e Marta Vall-Llossera, presidente do Colégio Superior dos Arquitetos de Espanha.

No encerramento, estará a secretária de Estado da Habitação, Patrícia Gonçalves Costa.

Mais tarde, no Museu MOCO, de arte moderna e contemporânea, há uma receção com uma instalação dedicada a Souto de Moura, intitulada "Ucronia", que parte de esquissos inéditos do arquiteto, dos anos 1970.

O Congresso Mundial de Arquitetura deste ano, de 28 de junho a 02 de julho, tem como ponto alto a atribuição da medalha de ouro a Souto de Moura, no dia 30, na Basílica da Sagrada Família, após candidatura submetida pela Ordem dos Arquitetos.

Portugal tem ainda no congresso uma delegação encabeçada por Avelino Oliveira e um "'stand' institucional dedicado à arquitetura nacional", além de participar em alguns dos momentos do evento.

A deslocação de António José Seguro a Barcelona é a segunda viagem a Espanha do Presidente da República.

Cerca de mês e meio depois de ter tomado posse como Presidente da República, em 09 de março, António José Seguro fez a primeira visita ao estrangeiro como chefe A Madrid, onde foi recebido pelo Rei de Espanha, Felipe VI, e pelo chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez.