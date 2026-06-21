Há alguma praia na Região com as três distinções de qualidade balnear em simultâneo?

Haverá alguma praia na Madeira e no Porto Santo com os galardões balneares das três instituições que as atribuem em Portugal? Uma pergunta legítima num dia em que, oficialmente, começa o Verão, embora a época balnear tenha começado há mais tempo, desde inícios do ano e, a bem da verdade, há muitos que fazem da praia o seu dia-a-dia o ano todo, excepto naqueles dias de invernia total.

Portanto, fomos analisar se na Região Autónoma da Madeira, entre 2019 e 2026, há alguma praia da ilha da Madeira e da ilha do Porto Santo que acumulou, no mesmo ano, as três principais distinções de qualidade balnear atribuídas em Portugal: a Bandeira Azul, atribuída pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE), o Galardão Ouro atribuído pela Associação Quercus, e a classificação Zero Poluição, atribuída pela Associação ZERO.

O que avalia cada distinção

As três classificações partem de critérios distintos. A Praia Zero Poluição, atribuída pela associação ZERO, identifica as praias onde não foi detectada qualquer contaminação microbiológica em todas as análises efetuadas durante as três épocas balneares anteriores, com classificação sempre "Excelente". É, portanto, um indicador estritamente relacionado com a qualidade microbiológica da água.

A Bandeira Azul, atribuída pela Associação Bandeira Azul da Europa (AIBA), é uma certificação internacional que avalia quatro critérios: qualidade da água, gestão ambiental, informação e educação ambiental, e segurança e serviços. Não se limita à água, avalia também a gestão do espaço balnear.

O Galardão Ouro, da Quercus, distingue as praias com classificação de qualidade "Excelente" em pelo menos quatro das últimas cinco épocas balneares. É um indicador de consistência da qualidade da água, sem o requisito de ausência total de contaminação que a ZERO exige.

Portanto, o fenómeno é exclusivo um pequeno lote de praias, todas no Porto Santo, mas há uma que reúne as três distinções de forma ininterrupta desde 2022, a praia do Cabeço da Ponta. Os dados mostram ainda que a ilha da Madeira tem presença consolidada na Bandeira Azul e no Galardão Ouro, mas a distinção Zero Poluição chegou às suas praias de forma tardia e pontual. A Calheta–Portinho é o caso mais próximo de um triplo galardão na ilha: reúne Zero Poluição e Galardão Ouro em vários anos, mas nunca foi distinguida com Bandeira Azul no mesmo período.

Foto Google Earth

O que os dados revelam em pormenor

A análise dos dados, recolha ano a ano de cada uma das distinções, dos registos desde 2019 até 2026 para a RAM permite cruzar as três listas de forma consistente. Até 2021, não existia nenhuma praia que reunisse simultaneamente as três distinções. A Praia Zero Poluição era ainda uma distinção com poucos registos na Região, e a ausência total de Bandeira Azul nas listas desse período explica o vazio.

Em 2022, surge o primeiro caso, mais precisamente no Porto Santo, a praia do Cabeço da Ponta, que reúne as três distinções em simultâneo. A praia consta da lista Zero Poluição (com a distinção assente nas épocas 2019-2021), tem Galardão Ouro e Bandeira Azul nesse ano.

Em 2023, junta-se-lhe a praia do Ribeiro Salgado, igualmente no Porto Santo, que também acumula as três. Em 2024, a praia do Cabeço da Ponta mantém o triplo galardão. Em 2025, passam a ser dois os casos, a do Cabeço da Ponta e a da praia da Calheta, igualmente naquela ilha.

Este ano, no Verão de 2026, o Cabeço da Ponta volta a ser o único caso confirmado com as três distinções em simultâneo, uma vez que figura nas listas Zero Poluição, Galardão Ouro e Bandeira Azul.

Portanto. Sim, o fenómeno das três distinções em simultâneo é exclusivo de Porto Santo, uma vez que a ilha da Madeira propriamente dita nunca acumulou os três galardões no mesmo ano, em nenhum dos anos analisados e em nenhuma das suas praias a norte ou a sul.

As praias da ilha da Madeira têm presença consolidada na Bandeira Azul e no Galardão Ouro, mas a distinção Zero Poluição chegou-lhes muito tarde e de forma pontual. Olhando para as praias Zero da ilha (excluindo Porto Santo), o registo é escasso: a praia do Portinho (Calheta) aparece em 2020, 2024, 2025 e 2026; a praia da Laje, no Seixal, em 2022, 2023 e 2024; a Quinta do Lorde, no Caniçal, em 2024; a praia da Boaventura, em Santa Cruz, em 2025; o Clube Naval de São Vicente em 2026. Nenhuma delas tem, no mesmo ano, simultaneamente Galardão Ouro e Bandeira Azul.

O caso mais próximo de um 'quase triplo' na ilha é o Portinho, na Calheta: tem Zero Poluição em 2020, 2024, 2025 e 2026, e tem Galardão Ouro nesses anos, mas nunca aparece nas listas de Bandeira Azul. Falta-lhe precisamente essa terceira distinção para fechar o conjunto.

Resumindo: no período 2019–2026, todas as praias da RAM com as três distinções em simultâneo pertencem ao Porto Santo. A ilha da Madeira, com uma costa mais extensa, mais praias galardoadas no total e presença mais antiga na Bandeira Azul e no Galardão Ouro, nunca chegou a reunir os três critérios num único espaço balnear no mesmo ano.

Trata-se de um resultado que reflecte, ao mesmo tempo, a ausência de contaminação microbiológica, a qualidade continuada da água e a gestão do espaço balnear das três dimensões avaliadas de forma independente por três entidades distintas. Um feito de uma só praia com consistência.