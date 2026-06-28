Isenção de mais-valias no arrendamento acessível

A venda de uma habitação pode gerar mais-valias sujeitas a IRS, mas há agora um regime que permite evitar essa tributação caso o valor obtido seja reinvestido em imóveis destinados a arrendamento habitacional com renda moderada. A medida integra o pacote de incentivos fiscais para a habitação e aplica-se a operações realizadas entre 1 de Janeiro de 2024 e 31 de Dezembro de 2029, com o objectivo de aumentar a oferta de casas no mercado de arrendamento.

Na prática, o Estado abre a possibilidade de não tributar o ganho obtido com a venda de uma casa, desde que esse ganho seja canalizado para criar ou reforçar oferta de arrendamento a preços controlados. A lógica é simples: aliviar a carga fiscal sobre quem vende e incentiva colocar mais imóveis no mercado de arrendamento.

Segundo informação da DECO PROteste, o benefício não é automático nem universal. Depende do cumprimento de várias condições fiscais, de prazos e, sobretudo, da forma como o imóvel adquirido é colocado no mercado.

O que significa renda moderada

Um dos pontos centrais do regime é o conceito de “renda moderada”. Considera-se assim qualquer renda mensal que não ultrapasse os 2.300 euros, valor correspondente a 2,5 vezes a retribuição mínima mensal prevista para 2026.

Este limite é determinante: se for ultrapassado, mesmo que por pouco, o contribuinte perde o direito à isenção e pode vir a ser obrigado a pagar o imposto sobre as mais-valias inicialmente dispensado.

Quem pode beneficiar

Podem beneficiar todos os contribuintes que vendam imóveis destinados a habitação e reinvistam, total ou parcialmente, o valor obtido na compra de imóveis localizados em Portugal que sejam colocados no mercado de arrendamento com renda moderada.

Não é necessário que o reinvestimento seja igual ao valor total da venda. Caso apenas uma parte seja reinvestida, a isenção aplica-se de forma proporcional. Ou seja, quanto maior o reinvestimento, maior a parcela da mais-valia isenta.

Um regime com alguma flexibilidade de prazos

Uma das novidades mais relevantes é a flexibilidade temporal. O reinvestimento pode ser feito nos 24 meses anteriores à venda ou nos 36 meses posteriores. Isto significa que o contribuinte pode, por exemplo, comprar primeiro um imóvel para arrendamento e só depois vender a habitação antiga.

Esta margem temporal procura acomodar situações comuns no mercado imobiliário, onde a compra e venda raramente acontecem de forma sincronizada.

A comunicação à Autoridade Tributária é obrigatória

Um dos pontos críticos do regime é a obrigação de comunicação à Autoridade Tributária (AT). O contribuinte tem de declarar a intenção de reinvestir o valor obtido com a venda.

Este passo é essencial: a falta de comunicação pode, por si só, inviabilizar o acesso à isenção, mesmo que todas as outras condições sejam cumpridas.

Colocação no mercado de arrendamento

Depois de adquirido, o imóvel deve ser colocado no mercado de arrendamento habitacional no prazo máximo de seis meses. Este prazo pode ser suspenso em casos justificados, por exemplo quando são necessárias obras urgentes que impeçam a sua utilização imediata.

O contrato de arrendamento tem de ser efectivamente celebrado dentro desse prazo, sendo este um dos momentos mais sensíveis do regime, já que atrasos podem comprometer o benefício fiscal.

Quanto tempo tem de permanecer arrendado

O imóvel adquirido tem de permanecer arrendado durante pelo menos 36 meses, consecutivos ou interpolados, dentro dos primeiros cinco anos após o reinvestimento ou após a realização da mais-valia.

Isto significa que não é obrigatório manter um único contrato contínuo, mas o imóvel tem de estar efectivamente no mercado de arrendamento durante esse período mínimo.

Se esta condição não for cumprida, o contribuinte perde o direito à isenção e passa a ser tributado pelas mais-valias da venda inicial.

Onde surgem os principais riscos

Apesar de parecer um benefício claro, este regime tem várias armadilhas práticas.

Uma das mais relevantes é a gestão da renda. Se, durante os primeiros cinco anos, a renda ultrapassar o limite dos 2.300 euros mensais, perde-se automaticamente a isenção, mesmo que a ultrapassagem seja pontual ou temporária.

Outro risco frequente está relacionado com a venda do imóvel adquirido para arrendamento. Se esse imóvel for vendido dentro dos primeiros cinco anos, o benefício também é perdido.

Há ainda um terceiro ponto crítico: o incumprimento dos prazos de colocação no mercado. Se o imóvel não for arrendado dentro dos seis meses previstos, o direito à isenção pode ser posto em causa.

Situações excepcionais e salvaguardas

A lei prevê alguma protecção em casos em que o reinvestimento não possa ser realizado por razões alheias ao contribuinte. Um exemplo são processos judiciais relacionados com a propriedade do imóvel.

Nestes casos, o prazo para reinvestir pode ser suspenso até à resolução do litígio, evitando que o contribuinte seja penalizado por circunstâncias externas.

Um benefício com impacto, mas exigente na prática

Este regime representa uma tentativa de alinhar política fiscal com política de habitação, incentivando proprietários a canalizar ganhos imobiliários para o mercado de arrendamento.

No entanto, na prática, trata-se de um benefício fiscal exigente, com regras apertadas e vários pontos de verificação ao longo de vários anos. Mais do que uma isenção automática, funciona como um compromisso de médio prazo entre o contribuinte e o Estado: a vantagem fiscal existe, mas depende do cumprimento rigoroso das condições.