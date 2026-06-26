Entidades oficiais já estão na Assembleia da República para a sessão comemorativa dos 50 anos da autonomia de Madeira e Açores

As várias entidades oficiais já se encontram no Palácio de São Bento para a sessão plenária comemorativa dos 50 anos da autonomia das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, já se encontra na Assembleia da República, assim como a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal. O mesmo acontece com o Representante da República para a Madeira, Paulo Barreto.

No Palácio de São Bento estão também outras entidades madeirenses, assim como dos Açores, para assinalar este momento. Na Sala de Visitas da Presidência encontram-se já, o Ministro dos Assuntos Parlamentares, os Vice-Presidentes da Assembleia da República, os Presidentes dos Grupos Parlamentares, os Deputados Únicos Representantes de Partido, os Antigos Presidentes da Assembleia da República, os Antigos Presidentes das Assembleias Legislativas Regionais dos Açores e da Madeira, os Antigos Presidentes dos Governos Regionais dos Açores e da Madeira, os Secretários e os Vice-Secretários da Mesa da Assembleia da República e o Presidente do Conselho de Administração da Assembleia da República.