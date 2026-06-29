Traficante apanhado com droga em operação stop

O Comando Regional da Madeira da PSP identificou um homem de 34 anos, natural e residente no concelho da Ribeira Brava, por suspeitas de tráfico de estupefacientes. A ocorrência teve lugar na passada sexta-feira, 26 de Junho, durante uma acção de fiscalização rodoviária (operação stop) conduzida pela Esquadra de Trânsito de Câmara de Lobos.

Conta a PSP que no decorrer da verificação documental de uma viatura ligeira de passageiros, os agentes detectaram um forte odor característico de estupefacientes proveniente do interior do veículo, o que motivou o aprofundamento da fiscalização. As diligências subsequentes levaram à descoberta, na posse do condutor, de produto estupefaciente do tipo haxixe e de material habitualmente associado à actividade de tráfico de droga.

Da intervenção resultou a apreensão de 37,32 gramas de haxixe, equivalentes a 74,64 doses individuais, uma balança digital, uma caixa metálica utilizada para acondicionamento da droga e 550 euros em numerário, valor suspeito de estar relacionado com a actividade criminosa.

O suspeito foi identificado pela prática do crime de tráfico de estupefacientes, prosseguindo a PSP com as diligências de investigação necessárias ao apuramento dos factos.

O Comando Regional da Madeira "reafirma o seu firme compromisso no combate ao tráfico e consumo de estupefacientes, prosseguindo uma atuação permanente de prevenção, fiscalização e repressão deste fenómeno criminal, contribuindo para a segurança, tranquilidade e bem-estar da comunidade", conclui a nota.