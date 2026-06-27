Todos disponíveis e homenagem à Venezuela no treino de Portugal

A seleção portuguesa completou na sexta-feira o último treino antes do embate com a Colômbia, do Mundial2026 de futebol, numa sessão com todos os jogadores disponíveis e com homenagem às vitimas dos sismos na Venezuela.

Antes do arranque da sessão de trabalho, no Gardens North County District Park, em Palm Beach, nos Estados Unidos, os 27 jogadores de Portugal e equipa técnica liderada por Roberto Martínez juntaram-se no centro do relvado para um minuto de silêncio em memória das vitimas do sismo da Venezuela que, de acordo com o mais recente balanço oficial, resultou em 929 mortos e 3.360 feridos.

Martínez voltou a contar com todos os convocados no treino, pelo menos nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social, período em que os jogadores fizeram os habituais exercícios de aquecimento, sempre sem bola.

Desta vez, as condições meteorológicas permitiram a realização do treino, depois de, na quinta-feira, uma tempestade ter impedido Portugal de trabalhar no relvado. Essa foi a segunda vez que o tempo 'traiu' a seleção nacional.

Portugal defronta hoje a Colômbia, em Miami, às 19:30 locais (00:30 de domingo em Lisboa), numa partida da terceira e última jornada do Grupo K que será arbitrada pelo australiano Alireza Faghani.

A seleção portuguesa chega a esta fase depois de ter empatado com a República Democrática do Congo (1-1) na estreia e de ter goleado o Uzbequistão (5-0), na segunda ronda, em jogos realizados em Houston.

A Colômbia, já apurada, lidera o Grupo K com seis pontos, seguida de Portugal no segundo posto, com quatro, da RD Congo, que é terceira com um, e do Uzbequistão, última e ainda a zero.

O Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.