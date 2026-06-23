Grupo D'Repente celebra 10 anos de música com concerto especial no Cais do Carvão

O grupo madeirense D'Repente assinala o seu 10.º aniversário com um concerto especial no próximo dia 27 de Junho, pelas 20 horas, no Cais do Carvão, no Funchal, numa noite que promete celebrar uma década de música, amizade e partilha com o público.

Ao longo dos últimos dez anos, o grupo D'Repente tem vindo a afirmar-se no panorama musical regional através de uma identidade artística própria, marcada pela versatilidade, pela qualidade interpretativa e pela proximidade com o público.

Este concerto comemorativo pretende revisitar alguns dos momentos mais marcantes do percurso do grupo e celebrar o caminho construído desde a sua fundação.

A noite contará com a participação de dois convidados especiais de reconhecido prestígio: o saxofonista Francisco Aguilar e o acordeonista Slobodan Sarcevic, que se juntarão ao D'Repente em diferentes momentos do espetáculo. A abertura estará a cargo do grupo 4Cantos.

Para além da componente artística, o evento assume também uma dimensão solidária. Parte das receitas de inscrição no concerto reverterão a favor do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, instituição que celebra este ano 40 anos de actividade na Região Autónoma da Madeira.

O concerto conta com o apoio do Município do Funchal e da Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional da Madeira.

Segundo o D'Repente, este espectáculo pretende ser "um momento de celebração e agradecimento a todos aqueles que, ao longo destes dez anos, acompanharam, apoiaram e acreditaram no projeto". O grupo destaca ainda que "mais do que assinalar uma data, este concerto representa a partilha de uma história construída com música, dedicação e muitas pessoas que fizeram parte deste percurso".

A entrada é sujeita a inscrição através da ligação disponível nas redes sociais do grupo D'Repente e do Núcleo Regional da Liga Portuguesa contra o cancro.