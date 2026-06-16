ADN pede mais atenção aos jardins da Praça do Povo

A Alternativa Democrática Nacional (ADN) pediu hoje maior atenção aos espaços públicos regionais, lembrando que, para muitos turistas, o primeiro contacto com a Região Autónoma da Madeira acontece através dos navios de cruzeiro.

"Esses visitantes chegam com a expectativa de encontrar o destino que lhes foi promovido e com o desejo de regressar numa futura oportunidade. Contudo, a realidade nem sempre corresponde à reputação da Madeira enquanto um dos melhores destinos turísticos, distinção amplamente comprovada pelos inúmeros prémios que a Região tem conquistado ao longo dos anos".

Na perspectiva do ADN, essa primeira impressão fica, infelizmente, aquém daquilo que a Madeira merece apresentar. "À medida que caminham em direcção ao centro da cidade, o cenário torna-se preocupante. O jardim da Praça do Povo evidencia claros sinais de falta de manutenção e cuidado, com plantas e arbustos secos e relvados degradados e, em alguns locais, praticamente inexistentes. Apesar de existirem sistemas de rega instalados, apenas uma pequena parte se encontra em funcionamento, sendo visível que, na maioria dos espaços ajardinados, a terra apresenta um estado de secura acentuado", apontam.

O ADN sublinha que este abandono não afecta apenas a imagem transmitida aos turistas; representa também uma falta de consideração para com os residentes, que convivem diariamente com estes espaços públicos sem os cuidados adequados. "Não é esta a imagem que a Madeira deve oferecer a quem nos visita, sobretudo quando os próprios turistas contribuem, através da taxa turística, para o reforço da limpeza, manutenção, melhoria e preservação dos espaços públicos".