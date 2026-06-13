Verbas a atribuir às Casas do Povo serão actualizadas no próximo Orçamento da Região

O Governo Regional vai contemplar, no próximo Orçamento da Região, para 2027, uma actualização do montante a atribuir às Casas do Povo. A indicação foi deixada por Miguel Albuquerque, esta tarde, na visita oficial de abertura da XXII Feira das Sopas do Campo, que decorre na Boaventura. De acordo com o presidente do Governo Regional, esse valor não é actualizado desde 2017.

"Queria também reiterar ao senhor presidente da Câmara que eu só tenho uma palavra e já anunciei, e disse, que no quadro desta legislatura, que todo o edifício da sede da Casa do Povo e do Centro de Saúde vai ser modernizado. Vai ser feito um novo edifício para albergar os serviços da população", assumiu Albuquerque, acrescentando que a Casa do Povo da Boaventura conta com o edifício mais antigo.

O presidente do Governo Regional recordou que foi o seu avô que cedeu o terreno para construir esse edifício. "Quero agradecer o vosso trabalho na divulgação da nossa identidade, das nossas sopas, da nossa gastronomia", terminou o presidente do Governo Regional.