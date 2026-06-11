Começou oficialmente o Mundial 2026 na Praça da Restauração

O futebol volta a unir o planeta e a dar o pontapé de saída para um mês de emoções fortes. A cerimónia de abertura acontece no mítico Estádio Azteca, no México, onde México e África do Sul inauguram a competição diante de milhares de adeptos.

Mas a festa não se vive apenas dentro das quatro linhas. Na capital madeirense, Funchal, a Praça do Mundial, criada no Largo da Restauração, já se encher de cor e entusiasmo. Quase uma centena de adeptos, na sua maioria estrangeiros, juntam-se para acompanhar os primeiros momentos do torneio, entre algumas bandeiras, apoio e muita expectativa.

O ambiente é de celebração e promete crescer à medida que o maior espetáculo do futebol mundial ganha ritmo.

O golo do México, logo aos nove minutos, apontado por Quinones, teve direito a gritos e saltos de poucos mas bons apoiantes mexicanos que estão na praça do mundial.

Até final do jogo espera-se mais emoções, como até ao final do Campeonato do Mundo.