Rali e futebol dominam eventos deste sábado

O desporto concentra, este sábado, as atenções na Madeira.

O derradeiro dia do Rali da Madeira, promete emoção até à última classificativa, com Miguel Nunes a partir para a etapa decisiva na liderança da prova, perseguido por João Silva e Armindo Araújo.

A jornada arranca às 10h15, com a PEC Chão da Lagoa, seguindo-se a primeira passagem por Ponta do Sol, às 12h10, Ponta do Pargo, às 13h05, e Lameiros, às 14h05. Durante a tarde, os pilotos voltam a percorrer as classificativas de Ponta do Sol (16h25), Ponta do Pargo (17h20) e Lameiros (18h20), onde ficará decidida a edição deste ano do Rali da Madeira.

Já durante a noite, a partir das 21 horas, os olhares voltam-se para o Estádio do Marítimo, onde Marítimo e Nacional disputam mais uma edição do Troféu Autonomia. O tradicional dérbi madeirense, que antecede o arranque oficial da nova temporada, servirá para medir o momento das duas equipas e promete voltar a mobilizar os adeptos dos dois emblemas.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 20h30 - Desfile de moda 'My House Fashion Show', do estilista madeirense Nuno Abreu, no Centro Cívico de São Martinho

- 22h00 - 39ª Semana Gastronómica de Machico, com concerto de Nena

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial do Aleitamento Materno, Dia Mundial do Cancro do Pulmão

- Este é o ducentésimo décimo quarto dia do ano. Faltam 152 dias para o termo de 2026

EFEMÉRIDES:

30 a.C. - Augustus entra em Alexandria anexando o Egito ao Império Romano.

1291 - É fundada a Confederação Helvética, com a união de Uri, comunidade livre do vale de Schwyz, e Nidwalden.1492 -- Emissão do decreto de expulsão dos judeus de Espanha, pelos reis Católicos Fernando e Isabel.

1498 -- Cristóvão Colombo chega à costa da atual Venezuela.

1619 -- Começa o comércio de escravos da América do Norte, com a chegada dos primeiros africanos a Jamestown, Virgínia, Estados Unidos.

1694 - O Banco da Inglaterra inicia as suas atividades, em instalações provisórias no Mercers' Hall, em Cheapside, Londres.

1774 -- Identificação do elemento Oxigénio, pelo químico e teólogo inglês Joseph Priestley, quando obteve um gás incolor aquecendo óxido de mercúrio vermelho.

1800 -- É aprovado o ATO de União que une a Grã-Bretanha (Inglaterra e Escócia) e Irlanda sob o nome de Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda que entra em vigor a 01 de janeiro de 1801.

1808 - Tropas britânicas iniciam o desembarque em Lavos, na Figueira da Foz, na guerra contra as forças de Napoleão Bonaparte.

1819 -- Nasce o escritor norte-americano Herman Melville, autor de "Bartleby" e "Moby Dick" (1851).

1856 -- Começa a chamada Revolta das Subsistências em Portugal. O mau ano agrícola provoca manifestações em Lisboa. Os tumultos e assaltos a lojas prolongam-se pelo mês de agosto.1857 - Garibaldi forma a Associação Nacional Italiana, com o objetivo de unificar o país.

1868 -- A Rússia vende o Alaska aos Estados Unidos da América

1894 -- Início da primeira guerra Sino-japonesa, pela posse da Coreia.1900 -- O médico cubano Carlos Juan Finlay identifica o mosquito propagador da febre-amarela.

1902 -- Os Estados Unidos adquirem os direitos do Canal do Panamá à França.1903 - É fundado o "The Boavista Footballers" Boavista Futebol Clube, no Porto.1914 -- I Guerra Mundial. A Alemanha declara guerra à Rússia, invade o Luxemburgo e faz o ultimato à Bélgica. A França lança a mobilização geral.

- Morre o poeta e escritor teatral João Eça Leal.

1927 -- Levantamento de Nanchang, na China.

1935 - Inauguração oficial da Emissora Nacional de Radiodifusão, EN, que marca o início da profissionalização da rádio em Portugal. A direção, nomeada por Duarte Pacheco, ministro das Obras Públicas e Comunicações, é constituída por Henrique Galvão, Manuel Bívar e Pires Cardoso.1936 -- Abertura dos Jogos Olímpicos de Berlim, na Alemanha nazi de Adolf Hitler.1940 -- II Guerra Mundial. A Itália de Mussolini ataca a Somália britânica.

1941 -- É produzido o primeiro Jeep, em Toledo, Estados Unidos.1943 -- II Guerra Mundial. Ataque aéreo dos Estados Unidos aos campos de petróleo da Roménia, controlados pelos nazis.- A Birmânia proclama a independência.

1944 -- II Guerra Mundial. Início da insurreição de Varsóvia contra as forças nazis de ocupação. A revolta durou 63 dias, causou 200 mil mortos e foi sufocada pelas tropas de Hitler.

- II Guerra Mundial. Itália. As forças aliadas libertam Florença. O general Patton assume o comando do 3º Exército norte-americano.

1946 -- É criada a Comissão de Energia Atómica dos Estados Unidos, para controlar o desenvolvimento e a produção de armas nucleares e orientar a investigação e o desenvolvimento de utilizações pacíficas.

1947 - As Nações Unidas apelam ao cessar-fogo na Indonésia, entre as forças revolucionários e a potência colonial, a Holanda.1950 -- A URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) regressa ao Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU).

1957 -- Os Estados Unidos e o Canadá estabelecem o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD).1958 -- O rei Hussein da Jordânia dissolve a Federação com o Iraque.

1960 -- Independência do Daomé. República Popular do Benim em 19751961 -- Ocupação do Forte de São João Baptista de Ajudá pelo Benin (Daomé), que anexa a fortaleza. A anexação apenas será reconhecida por Portugal, em 1985.1965 -- Guerra do Vietname. Tropas Vietcong conquistam a base norte-americana de Da Nang.

1966 -- Um banho de multidão recebe, no Aeroporto da Portela, em Lisboa, a seleção nacional que acabou de conquistar um histórico 3.º lugar no Mundial de futebol.

- Massacre da Universidade do Texas, nos Estados Unidos. O atirador Charles Joseph Whitman, 25 anos, assassina 15 pessoas, antes de ser morto pela polícia.

- A Revolução Cultural na China é lançada num discurso de Mao Tse Tung.

- Morre, aos 80 anos, Walter Ulbricht, marceneiro de profissão, líder comunista alemão e chefe de Estado da República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental, do pós-Segunda Guerra Mundial.1974 -- Chega a Lisboa o primeiro representante diplomático de um país do Bloco de Leste, Erich Butzke, embaixador da República Democrática Alemã em Portugal.- O Governo grego restabelece a Constituição que vigorava no país antes do golpe militar de 1967, abrindo o caminho à democracia.1975 -- Representantes de 35 nações (33 da Europa, os Estados Unidos e o Canadá), reunidos em Helsínquia, Finlândia, assinam a Ata Final da Conferência de Segurança e Cooperação na Europa, documento na base da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (1994).1977 -- Morre, aos 88 anos, o cardeal patriarca resignatário de Lisboa Manuel Gonçalves Cerejeira.

1981 -- Início das emissões do canal de música por cabo MTV, em Nova Iorque, Estados Unidos.1983 - Começa, em Genebra, Suíça, a segunda conferência das Nações Unidas (ONU) sobre o racismo e a discriminação racial. Em causa, a política de apartheid da África do Sul.1990 -- São fechadas as fronteiras terrestres entre o Iraque e o Kuwait.

1996 -- Os velejadores Nuno Barreto e Hugo Rocha conquistam a medalha de bronze, na Classe 470, nos Jogos Olímpicos de Atlanta, nos Estados Unidos da América.

2003 -- Morre, com 41 anos, a atriz francesa Marie Trintignant. Filha da diretora e ativista feminista Nadine Trintignant e do ator Jean-Louis Trintignant.

2004 -- Entra em vigor a redução da Zona Económica Exclusiva dos Açores, das 200 para as 100 milhas. Em causa está a liberalização parcial das águas ocidentais, no âmbito do regulamento comunitário 1954/2003.

- Acordo dos 147 países da Organização Mundial do Comércio, em Genebra, Suíça, impõe a União Europeia a eliminar as subvenções agrícolas e impõe, paralelamente, estritas limitações aos créditos à exportação dos Estados Unidos.

2005 -- Morre, com 84 anos, o Rei Fahd ben Abdel Azziz da Arábia Saudita. Sucede-lhe Abdala bin Abdelaziz.

2006 -- O Presidente da República de Cuba, Fidel Castro, 79 anos, delega o poder, pela primeira vez, no irmão Raul Castro, ministro da Defesa

- Assinatura formal no Namibe, sul de Angola, do memorando de entendimento para a paz e reconciliação na província de Cabinda, entre as autoridades de Luanda, representadas pelo ministro da Administração do Território, Virgílio de Fontes Pereira, e pelo líder do Fórum Cabindês para o Diálogo, António Bento Bembe.

2007- O colapso de uma ponte em obras sobre o rio Mississípi, no Norte do Minnesota nos Estados Unidos, em plena hora de ponta, provoca pelo menos nove mortos e quatro desaparecidos.

- A FLEC assume a denominação de Frente de Libertação do Estado de Cabinda.

- Morre, aos 74 anos, Tommy Makem, compositor e cantor irlandês, membro dos Clancy Brothers, considerado o "padrinho" da música "folk" irlandesa.

- Morre, com 59 anos, Sergei Antonov, búlgaro acusado de envolvimento na tentativa de assassínio do Papa João Paulo II em 1981, absolvido por falta de provas.

2008 - As análises de laboratório realizadas na sonda exploradora norte-americana "Phoenix" confirmaram a existência de água no planeta Marte, informa a agência espacial NASA.

2009 -- Morre, com 73 anos, Manuel dos Santos Lourenço, M.S. Lourenço, poeta e filósofo, autor de "Os Degraus do Parnaso".

- Morre, aos 92 anos, António Adriano Lopes dos Santos, general, último governador português de Cabo Verde e ex-governador de Macau.

- Morre, aos 87 anos, Francis Jeanson, filósofo francês, fundador da rede de apoio à Frente de Libertação Nacional (FLN), durante a guerra da Argélia (1954-1962).

2010 - A Holanda retira as suas tropas do Afeganistão (onde há nove anos os aliados combatem os talibãs e a Al-Qaeda) tornando-se o primeiro país membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) a fazê-lo.

- Entra em vigor, dois anos após a sua aprovação em Dublin, Irlanda, a Convenção internacional que proíbe a produção, uso, armazenamento e transporte de bombas de fragmentação.

- Morre, aos 111 anos, Maria Virgínia Pestana. Foi membro da primeira turma de mulheres a entrar na Universidade, em 1917, e fundadora da primeira república estudantil feminina de Coimbra. Viúva de Ernesto Pestana, governador civil de Coimbra nos anos 50.

2012 - Entra em vigor o novo Código do trabalho que prevê o corte para metade no valor pago pelas horas extraordinárias e a redução de quatro feriados e do número de dias de férias, entre outras medidas.

- Morre, com 86 anos, Eurico de Melo, engenheiro químico, membro histórico do PSD, foi governador civil de Braga, ministro da Administração Interna no VI e X Governos e vice-primeiro ministro e ministro da Defesa Nacional do XI Governo.

2013 - O ex-colaborador dos serviços secretos norte-americanos Edward Snowden sai do aeroporto moscovita de Sheremetievo, Rússia, onde estava há mais de um mês, depois de ter recebido das autoridades russas os documentos necessários, anuncia o seu advogado, Anatoli Kutcherena.

- O ciclista Sérgio Ribeiro (Louletano-Dunas Douradas) é suspenso por 12 anos pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Ciclismo na sequência de anomalias no passaporte biológico.

- Morre, com 89 anos, José Enes, primeiro reitor da Universidade dos Açores, e um dos seus fundadores. Foi agraciado, em 2007, pela Assembleia Legislativa Regional dos Açores com a Insígnia Autonómica de Reconhecimento.

2014 -- Os títulos do Banco Espírito Santo atingem o valor mínimo de sempre ao perderem quase metade do seu valor para 0,105 euros e a CMVM suspende a negociação das ações até à divulgação de informação relevante sobre o emitente.

- O Conselho de Governadores do Banco Central Europeu determina a suspensão do acesso do Banco Espírito Santo às operações de política monetária com efeitos a partir de 04 de agosto.

- A Espírito Santo Financial Portugal (ESFP) admite a sua incapacidade para honrar compromissos e avança com um pedido de insolvência que visa lançar um processo especial de revitalização, ao abrigo do Código de Insolvência e Recuperação de Empresas (CIRE). A ESFP é detida a 100% pelo Espírito Santo Financial Group (ESFG.

2015 - Três crianças portuguesas - dois rapazes e uma menina com quatro, oito e 12 anos - morrem em Espanha numa colisão com um camião na província de Zamora, no noroeste do país. No acidente, numa estrada habitualmente usada por emigrantes portugueses que regressam ao país de férias, vindos de França, fica ainda ferido um adulto e uma menina de 13 anos.

2017 -- O ex-Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva é constituído arguido num processo que investiga alegados benefícios indevidos que teria recebido das empreiteiras OAS e Odebrecht.

- O grupo PSA Peugeot Citroën anuncia que concluiu a compra à General Motors do negócio automóvel da Opel/Vauxhall, uma operação anunciada em março e que lhe permite converter-se no "número dois" do setor na Europa.

2018 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, veta o diploma que dava direito de preferência aos arrendatários, alegando que pode ser invocado "não apenas pelos inquilinos para defenderem o seu direito à habitação", mas também para outras atividades.

- Morre, aos 95 anos, a fadista Celeste Rodrigues, do seu repertório constam, entre outros temas, "A Lenda das Algas" e o "Fado das Queixas". Era Irmã de Amália Rodrigues (1920-1999).

2019 - O Tribunal de Instrução Criminal do Barreiro decide levar a julgamento os 44 arguidos acusados pelo Ministério Público no processo do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, distrito de Setúbal, em 15 de maio de 2018.

2021 - Covid-19: Acabam as restrições à circulação a partir das 23h, o comércio, restaurantes e espetáculos regressam aos horários habituais, os bares e discotecas podem abrir.

- A atleta Patrícia Mamona estabelece dois novos recordes nacionais do triplo salto: para 14,91 metros, na primeira tentativa, e de 15,01 metros, na quarta tentativa da final da disciplina dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, Japão, arrecadando a medalha de prata no triplo salto.

- A atleta venezuelana Yulimar Rojas, campeã olímpica do triplo salto, fecha o seu concurso vitorioso em Tóquio2020, Japão, com o recorde do Mundo da especialidade (15,67 metros).

- O atleta italiano Lamont Marcell Jacobs é o novo campeão olímpico dos 100 metros, depois de triunfar na final disputada no Estádio Olímpico de Tóquio, Japão, em 9,80 segundos, novo recorde europeu.

2022 -- Um alto funcionário do Governo norte-americano comunica a morte do líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, depois de uma operação antiterrorista "bem-sucedida" durante o fim-de-semana no Afeganistão.

- O primeiro carregamento de cereais ucranianos deixa o porto de Odessa, no âmbito do acordo internacional com a Rússia, assinado em Istambul, Turquia.

2023 - A junta militar no poder em Myanmar (antiga Birmânia) anuncia o indulto da ex-líder democrática, Aung San Suu Kyi, detida desde o golpe de fevereiro de 2021 e condenada a 33 anos de prisão.

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga a lei da amnistia, lamentando que não tenha efeitos imediatos e sem prejuízo de uma avaliação posterior "com o objetivo de poder ser alargado o seu âmbito sem restrições de idade".

- O Departamento de Justiça, em Washington, acusa o ex-Presidente norte-americano Donald Trump, de quatro crimes de conspiração contra os Estados Unidos da América.

2024 - O Presidente russo, Vladimir Putin, concedeu o perdão oficial a 13 pessoas condenadas na Rússia e libertadas hoje numa troca de prisioneiros com os Estados Unidos da América (EUA) e outros países ocidentais.

PENSAMENTO DIA: