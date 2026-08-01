Sábado de muito calor na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, exista céu geralmente pouco nublado.

O vento será fraco geral fraco (inferior a 20 km/h) de nordeste.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 22ºC de mínima e os 29.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 20.ºC de mínima e os 27.ºC de máxima.

IPMA prolonga aviso amarelo de tempo quente até domingo à noite O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) voltou a prolongar os avisos meteorológicos de tempo quente para a Madeira, que passam agora a vigorar até às 22 horas de domingo, 2 de Agosto.

Já para o Funchal está previsto céu pouco nublado ou limpo. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta de ondas de norte/noroeste com 1 metro na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas inferiores a 1 metro.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 23 e 24.ºC