Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Nova vaga de burlas gera alarme na Madeira. Esquema elaborado combina chamadas, SMS fraudulentos e recolha presencial de cartões. Só num dos casos conhecidos, a vítima perdeu cerca de 50 mil euros da conta bancária. O caso foi comunicado à PJ, que terá informado de que existem mais vítimas. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 14.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Miguel Nunes na liderança. Madeirense entra líder no derradeiro dia do Rali da Madeira. Prova ficou ontem marcada pela polémica, com penalizações a oito equipas depois da 'Super-Especial', entretanto retiradas após protestos dos pilotos.

Movimento de carga nos portos bate novo recorde. Subida de 5,75% no primeiro semestre face ao mesmo período do ano passado é puxada pela carga geral, contentorizada e granéis sólidos *Eurodeputado Sérgio Gonçalves recolhe contributos dos armadores para a Estratégia Europeia para infraestruturas portuárias.

Fique também a saber que Região devolve cinco aves recuperadas à Natureza

E, por fim, Tribunal de Contas volta a apontar falhas a concurso da Protecção Civil

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.