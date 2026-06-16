Quase 8 toneladas de lapas em apenas duas semanas Desde que foi retomada a apanha, a venda em lota rendeu mais de 130 mil euros. Autoridades detectaram cinco infracções e apreenderam 47 quilos. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 16 de Junho.

Outros destaques:

Empresa criada há três meses vai gerir marina Sociedade da RIM venceu concurso internacional com proposta que supera preço-base em mais do dobro. 'Estudante Insula' pendurado em Lisboa

"O nosso passado não é garantia de futuro" Mitchell van der Gaag está de regresso, após 15 anos, para assumir o comando técnico do Marítimo. O objectivo passa por dar mais estabilidade e garantir a manutenção do clube na I Liga

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E, por fim, Coesão é parente pobre do desenvolvimento da Madeira

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