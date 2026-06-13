Abel Carretero lidera Madeira Sky Race no Pico Ruivo

A Madeira Sky Race (MSR), prova-rainha da Ultra Skyrunning Madeira 2026 e pontuável para a Taça de Portugal da modalidade, arrancou às 6h00 deste sábado, em Santana, sob tempo seco e uma temperatura a rondar os 15 graus.

À passagem pelo Pico Ruivo, ao quilómetro 13, o espanhol Abel Carretero seguia destacado na liderança da corrida. O atleta atingiu o ponto mais alto da Madeira com o tempo de 2:04.31, após a partida dada na Praça da Cidade, em Santana.

Na perseguição seguia o neozelandês David Haunschmidt, a 2.46 minutos do líder. O português Pedro Garrido ocupava a terceira posição, a 42 segundos do atleta neozelandês, enquanto o madeirense Luís Fernandes, do Galomar, era quarto classificado, a pouco mais de dois minutos e meio do compatriota.

No sector feminino, e até às 8h30, apenas a eslovena Rea Kolbl havia passado pelo Pico Ruivo, registando o tempo de 2:27.49. No controlo anterior, na Achada do Teixeira, a atleta liderava com uma vantagem de quase dez minutos sobre Maria Abreu, do Porto Moniz. A madeirense dispunha, por sua vez, de cerca de minuto e meio de vantagem sobre a colega de equipa Olga Sapach, também do Porto Moniz.