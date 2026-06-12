Temperatura vai subir nas terras altas

A previsão meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera indica que, esta sexta-feira, deverá haver uma subida da temperatura nas terras altas da Madeira.

Na Madeira, as temperaturas vão oscilar entre os 24.ºC de máxima e os 19.ºC de temperatura mínima. No Porto Santo, a temperatura máxima não deverá ultrapassar os 23.ºC e a mínima não deverá baixar dos 17.ºC.

O céu estará em geral pouco nublado, apresentando períodos de maior

nebulosidade na vertente norte da ilha da Madeira até ao início da manhã e a partir do final da tarde. Quanto ao vento, deverá soprar fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante norte.

Para o Funchal a previsão aponta para céu em geral pouco nublado e vento fraco, com pequena descida da temperatura máxima.

Estado do Mar:

Costa Norte: Ondas de nordeste com 1 a 1,5 metros.

Costa Sul: Ondas do quadrante sul inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 19/21ºC