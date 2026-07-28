Chicanes são a novidade nas finais das classificativas na edição de 2026

A edição de 2026 do Rali da Madeira contará com mais uma importante inovação em matéria de segurança. Pela primeira vez, serão instaladas chicanes de redução de velocidade no final de todas as Provas Especiais de Classificação (PEC), uma medida introduzida esta época pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), segundo avança a assessoria da prova madeirense no seu site oficial.

Embora já esteja prevista no regulamento nacional, esta será a primeira vez que a medida é aplicada numa prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira.

As chicanes serão colocadas cerca de 100 metros antes do controlo STOP, obrigando os concorrentes a reduzir significativamente a velocidade antes de pararem para a validação do tempo realizado na classificativa.

Segundo o Diretor da Prova, Filipe Sousa, esta alteração pretende aumentar a segurança numa das zonas mais movimentadas de cada classificativa.

"É uma área onde se concentram os elementos do controlo, responsáveis pela segurança, jornalistas e, muitas vezes, familiares dos concorrentes. A instalação da chicane permite reduzir substancialmente a velocidade das viaturas antes de chegarem ao STOP, criando melhores condições de segurança para todos os que ali trabalham."

Cada chicane terá aproximadamente 20 metros de extensão e será composta por três linhas de pneus, distribuídas de forma a obrigar os concorrentes a efetuarem um verdadeiro percurso em "S", reduzindo naturalmente a velocidade antes da chegada ao controlo final.

Público deve evitar permanecer junto às chicanes

A Comissão Organizadora alerta que, após uma classificativa exigente, as viaturas podem apresentar elevadas temperaturas nos sistemas de travagem ou até sofrer problemas mecânicos. Em especiais de grande exigência, como a Serra de Água, é frequente os discos de travão atingirem temperaturas extremamente elevadas, podendo comprometer a capacidade de travagem dos concorrentes.

Por esse motivo, o público não deverá permanecer junto às chicanes, devendo assistir à passagem das viaturas apenas a partir de locais devidamente identificados como seguros e respeitando sempre as indicações da organização e das forças de segurança.

A implementação desta medida representa mais um passo na contínua aposta do Rali da Madeira na melhoria das condições de segurança para concorrentes, oficiais de prova, comunicação social e espectadores.

Porque a segurança é uma responsabilidade de todos, a organização reforça a principal mensagem da prova: esteja perto da emoção, mas sempre longe do perigo.