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Agressão mobiliza bombeiros em Machico

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Uma altercação na garagem de um supermercado, no centro de Machico, mobilizou os Bombeiros de Machico, ao início desta noite.

Os contornos deste caso são ainda desconhecidos, mas é certo que uma vítima está a ser transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, acompanhada pela EMIR, que também foi chamada a prestar assistência.

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