Agressão mobiliza bombeiros em Machico

Uma altercação na garagem de um supermercado, no centro de Machico, mobilizou os Bombeiros de Machico, ao início desta noite.

Os contornos deste caso são ainda desconhecidos, mas é certo que uma vítima está a ser transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, acompanhada pela EMIR, que também foi chamada a prestar assistência.