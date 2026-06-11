Metade dos finalistas da Francisco Franco com média de 17 valores ou mais

Hoje, pelas 11 horas, decorre no ginásio central da Escola Secundária de Francisco Franco uma sessão de entrega de diplomas (Excelência, Honra, Assiduidade e Atitudes e Valores) aos alunos finalistas dos cursos científico-humanísticos, numa cerimónia promovida pelo Conselho Executivo e presidida pela secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes.

Explica a escola que "o diploma de excelência, atribuído aos alunos com classificação de frequência nas cinco disciplinas de 12.º ano igual ou superior a 18 valores, é entregue a 175 alunos", sendo que "seis desses alunos terminaram o ano com média de 20 valores".

"Já o diploma de honra, que distingue os alunos com classificação final entre 17,0 e 17,9 valores nas cinco disciplinas, é atribuído a 82 alunos", o que significa que "na Secundária de Francisco Franco, no corrente ano letivo, concluíram o 12.º ano, sem qualquer averbamento, 505 alunos, o que faz com que mais de 50 por cento dos estudantes tenha obtido classificação de frequência de 12.º ano igual ou superior a 17 valores", realça.

Mais, reforça, "das 22 turmas dos cursos científico-humanísticos da Francisco Franco, em todas elas houve alunos distinguidos com diplomas de honra e/ou de excelência", e aponta que "serão, ainda, premiados 33 alunos de 12.º ano com o diploma de Assiduidade por não terem faltado às atividades letivas ao longo do ano".

Neste 'relatório, lembra o Conselho Executivo que "cinco finalistas receberão o diploma de Atitudes e Valores graças à sua conduta cívica e participação ativa em iniciativas e projetos da escola", louva.

Quanto aos "121 alunos de 12.º ano dos cursos profissionais e dos Cursos de Educação e Formação (CEF) que vierem a integrar o quadro de mérito da Francisco Franco receberão a sua distinção na cerimónia evocativa do Dia da Escola, a 9 de Outubro. Estes alunos ainda não concluíram o 12.º ano por se encontrarem em estágio", relembra.