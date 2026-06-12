Carretero vence Santana Vertical Kilometer e aponta baterias à prova principal

O espanhol Abel Carretero foi o grande vencedor do Santana Vertical Kilometer, prova integrada Ultra Skyrunning Madeira, impondo-se numa subida exigente de 4,8 quilómetros e mais de mil metros de desnível positivo.

No final da corrida, o atleta mostrou-se satisfeito com a prestação alcançada numa prova que classificou como curta, mas extremamente intensa.

“Foi uma corrida curta pela distância, mas muito intensa. Num vertical temos de sair sempre no limite, tentar aguentar o ritmo até ao fim e gerir o esforço da melhor forma”, afirmou.

Carretero destacou ainda a beleza do percurso, marcado pelos contrastes entre as diferentes cotas da montanha.

“O percurso é muito bonito, com muito contraste entre a parte inicial e a final. E uma coisa que na Madeira nunca falta é a beleza da paisagem”, sublinhou.

Apesar do triunfo desta sexta-feira, o espanhol já tem o foco colocado na Santana Sky Race, a principal prova do fim de semana, onde espera voltar a discutir os lugares da frente.

“É uma distância mais dentro daquilo a que estou habituado. São cerca de 50 quilómetros e uma corrida de várias horas. A ideia passa por controlar o esforço na primeira grande subida, desfrutar também das vistas para o Pico Ruivo e depois tentar estar na luta pelos primeiros lugares”, referiu.

A vitória de Abel Carretero confirmou o favoritismo do atleta espanhol numa das provas mais duras do programa do Ultra Skyrunning Madeira, que continua este fim de semana em Santana com a realização das restantes competições, reunindo atletas nacionais e internacionais nas montanhas do norte da Madeira.