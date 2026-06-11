Jantar oficial com Presidente da República decorre na Quinta Vigia

O Presidente da República, acompanhado pela esposa, participa num jantar oferecido pelo presidente do Governo Regional, na Quinta Vigia. O evento está vedado à comunicação social, tendo sido apenas possível captar imagens antes de entrarem para o jantar.

António José Seguro e Margarida Maldonado Freitas foram recebidos por Miguel Albuquerque e pela esposa, Sofia Fernandes, tendo realizado um pequeno passeio pelos jardins, com oportunidade para apreciar a vista do miradouro da Quinta Vigia.