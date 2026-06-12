Calor no topo da ilha

Até às 14h (meio-dia solar), o valor mais elevado da temperatura máxima na rede de estações meteorológicas do IPMA na Madeira foi registado no Pico do Areeiro, com 23,5 ºC às 11h20.

Durante a noite, a estação mais alta da rede no arquipélago desceu até aos 12,2 ºC às 01h20.

No Funchal/Observatório, a temperatura máxima atingiu 23,3 ºC às 13h00 - costa Sul -, enquanto em Porto Moniz se registaram 22,9 ºC à mesma hora - costa Norte. No Porto Santo, a máxima foi de 22,2 ºC às 11h30.

A máxima mais baixa até às 14h foi observada nos Prazeres, com 19,2 ºC. Cinco estações registaram máximas abaixo dos 20 ºC: Quinta Grande, Prazeres, Monte, Santana e Ponta de São Jorge.

Durante a noite, a mínima mais baixa foi registada no Santo da Serra, com 11,0 ºC.