JPP defende "nova estratégia" para a Estação Zootécnica da Madeira

O JPP defendeu, esta terça-feira, uma “nova estratégia” e “melhor aproveitamento das condições” da Estação Zootécnica da Madeira, localizada no concelho do Porto Moniz, no norte da Madeira, “no desenvolvimento da pecuária regional”.

O secretário-geral do partido, acompanhado de deputados na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) e do líder da concelhia do JPP no Porto Moniz, João Jesus, visitou esta terça-feira o local e concluiu que a parte destinada à zootecnia se encontra subaproveitada.

João Jesus, porta-voz do partido, defendeu uma nova organização da Estação Zootécnica da Madeira que inclua os criadores de gado e as cooperativas no desenvolvimento de projectos visando “um novo ciclo” no sector da pecuária regional, que promova o bem-estar animal, o aumento da qualidade da carne produzida, da autonomia alimentar da Região e eleve o rendimento dos produtores.

“É visível que os animais não estão nas melhores condições, não estão bem alimentados”, declarou o responsável político concelhio do JPP. “Eu que sou do campo, sei que não se trata os animais com banana, ou melhor, com troços de cachos de banana, temos agora os terrenos de cheios de infestantes, antes todos os dias o gado ia pastar para os terrenos, havia produção de leite, mudaram a raça das vacas e isso não beneficiou em nada os criadores”, adiantou.

João Jesus lamenta que a “parte mais importante” da Estação Zootécnica não esteja ao serviço da pecuária e dos criadores de gado, defendendo parcerias com as cooperativas e a utilização da Estação para acolher o gado, promover o bem-estar animal e uma alimentação adequada.

De acordo com o responsável político do JPP, estas alterações permitiriam, por outro lado, seguir a medida defendida pelo partido de promover o pastoreio ordenado e acabar com o gado abandonado nas estradas, “uma imagem frequente nas serras do Porto Moniz”.

Para o JPP, a Estação não cumpre com os seus objectivos principais como centro de reprodução animal, que funciona apenas de forma residual, não responde às necessidades dos produtores de gado e o espaço destinado à divulgação de agricultura biológica nunca foi activado. “Resumindo, a Estação Zootécnica funciona neste momento como espaço museológico e santuário de bovinos que permanecem no espaço há décadas, não sendo possível ter a criação de gado com qualidade, visto alguns animais estarem ali há mais de 20 anos”, destaca o maior partido da oposição.

Por último, o JPP questiona onde está o projecto a ser desenvolvido na Estação de criação de gado, conhecido como “a raça da terra”, que foi anunciado por Miguel Albuquerque como “a raça registada como única raça madeirense”.

O partido recorda ainda que o objectivo primordial daquela infraestrutura é aprimorar a investigação agropecuária na Região, mas que a Estação Zootécnica se tornou, entretanto, num polo educativo, onde as gerações mais novas podem ter contacto com conteúdos relacionados com este sector.