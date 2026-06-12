Homem baleado em Machico durante abordagem policial para internamento compulsivo

Um homem de 32 anos está internado no hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, em estado grave depois de ter sido baleado durante uma abordagem policial no parque de estacionamento dom Pingo Doce, em Machico, no final da tarde de ontem.

Segundo apurou o DIÁRIO, uma equipa da PSP localizou o indivíduo, sobre o qual pendia um mandado de detenção para internamento compulsivo, naquele estabelecimento comercial no centro de Machico.

A abordagem policial que viria a ter lugar no parque de estacionamento do Pingo Doce não correu conforme o esperado. Segundo apurámos, o homem de 32 anos não terá reagido bem à presença policial e muniu-se de uma arma branca com a qual coagiu o agente da PSP.

Sentindo a sua vida em risco, o agente da PSP recorreu à arma de fogo de serviço e ripostou, desferindo disparos que atingiram o indivíduo nos membros inferiores e na zona da barriga.

Para o local foram accionados os meios de socorro que prestaram a assistência ao homem que foi imobilizado e transportado numa ambulância para o hospital Dr. Nélio Mendonça onde ficou em observações.

Ao que tudo indica, o agente da PSP que pretendia executar o mandado e detenção terá alegado que agiu em legítima defesa, perante a ameaça de morte tentada pelo homem de 32 anos. Os factos serão analisados em sede de inquérito, contando para tal com o preponderante apoio das imagens do circuito interno de videovigilância da superfície comercial.

Segundo apurou o DIÁRIO, a vítima é conhecida localmente por pernoitar num local debaixo do aeroporto da Madeira. Esteve emigrado durante alguns anos no Reino Unido, mas foi extraditado. Na Região é suspeito de ter cometido crimes contra o património, entre os quais, um de fogo posto num automóvel, em Santa Cruz.