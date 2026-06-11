Seguro interpelado por cidadã

O Presidente da República, António José Seguro, foi esta quinta-feira abordado por cidadã durante o percurso pedonal entre o Palácio de São Lourenço e a Assembleia Legislativa da Madeira, no Funchal.

O primeiro contacto ocorreu à saída da Rua da Alfândega, quando uma mulher se aproximou do Chefe de Estado e manteve com ele uma breve conversa em tom reservado, praticamente ao ouvido, longe dos microfones e dos jornalistas que acompanhavam a deslocação.

Momentos depois, António José Seguro voltou a parar ao aperceber-se da presença de um grupo de cidadãs junto ao percurso. Aproximando-se, dirigiu-lhes uma pergunta simples: “Como estão? Estão bem?”

A resposta surgiu de imediato: “Não, não estamos bem.”

Perante a reacção, o Presidente da República deu a entender que já tinha conhecimento da situação exposta, numa referência que poderá estar relacionada com a conversa mantida instantes antes.

O episódio aconteceu pouco antes da chegada de António José Seguro à Assembleia Legislativa da Madeira, onde participa na apresentação do livro “50 Anos de Autonomia Regional 1976-2026”, da autoria de Rui Carita.

A interpelação ocorreu num dia em que estava igualmente anunciada uma concentração de lesados do Banif junto ao Parlamento madeirense, coincidindo com a presença do Presidente da República no local.