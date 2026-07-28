Associação de Futebol da Madeira dá início a curso para candidatos a árbitros de futebol

A Associação de Futebol da Madeira dá início, esta quarta-feira, a mais uma edição do curso destinado à próxima geração de árbitros de futebol.

A iniciativa, que conta já com cerca de 40 inscritos, pretende reforçar os quadros de arbitragem da região. Roberto Santos, Presidente do Conselho de Arbitragem, sublinha que “este novo curso é uma prioridade estratégica e reveste-se de fulcral importância para o panorama desportivo regional, visando o reforço e o alargamento dos quadros de arbitragem para fazer face às necessidades decorrentes do contínuo aumento dos quadros competitivos da AFM.”

A sessão de apresentação realiza-se amanhã, na sede da AFM, marcando o arranque de uma formação que decorrerá até 29 de Agosto, em formato híbrido, combinando sessões teóricas online com formação prática presencial.

A orientação formativa do curso estará sob a responsabilidade do professor Rui Marcelo, conceituado assessor e mentor de árbitros do futebol profissional. Mesmo com o início dos trabalhos marcado para amanhã, o Conselho de Arbitragem informa que as inscrições vão manter-se abertas até dia 4 de Agosto, oferecendo a oportunidade a mais interessados de ingressarem na carreira de arbitragem. Mais informações via afm.fpf.pt.