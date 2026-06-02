PCP realça forte adesão dos trabalhadores do SESARAM à greve

O turno da noite do Hospital Dr. Nélio Mendonça funcionou praticamente em serviços mínimos, devido à expressiva adesão dos trabalhadores do SESARAM à greve geral em curso, refere o PCP em nota enviada às redacções esta noite.

"Segundo informações recolhidas junto do piquete de greve, a grande maioria dos profissionais aderiu à paralisação, encontrando-se os trabalhadores em funções apenas a assegurar os serviços mínimos legalmente definidos", lê-se na nota.

O PCP refere que "saúda todos os trabalhadores do SESARAM pela sua participação nesta luta e pela firmeza demonstrada na defesa dos seus direitos e da valorização das carreiras profissionais", acrescentando que os profissionais de saúde asseguram diariamente um "serviço fundamental à população e ao funcionamento do Serviço Regional de Saúde, mas continuam sem ver reconhecido o seu esforço, dedicação e responsabilidade através da valorização salarial, da melhoria das condições de trabalho e da dignificação das suas carreiras."

O partido verifica que a forte adesão à greve no SESARAM constitui "uma clara demonstração do profundo descontentamento existente entre os trabalhadores da Saúde e da rejeição das políticas que têm agravado os problemas laborais no sector."

"O PCP manifesta solidariedade com os trabalhadores em greve e reafirma a defesa da valorização dos profissionais de saúde e do reforço do Serviço Regional de Saúde público, universal e de qualidade", termina.