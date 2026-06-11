Fogo em caldeira de hotel mobiliza 22 bombeiros

As duas corporações de bombeiros do Funchal foram mobilizadas pouco depois das 8h00 desta quinta-feira para uma suspeita de incêndio numa unidade hoteleira.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram 22 dos seus efectivos, auxiliados por 8 viaturas de ambas as corporações para esta ocorrência no Madeira Regency Cliff.

Contudo, à chegada ao local, depararam-se com a situação parcialmente solucionada pelo pessoal do hotel, que apagaram o fogo com recurso a extintores.

O princípio de incêndio deu-se na zona da caldeira do hotel situado na Rua da Quinta Calaça.

O hotel é relativamente pequeno, tendo 59 quartos e podendo receber até 130 hóspedes.