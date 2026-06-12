Abel Carretero e Joana Soares foram os primeiros no Santana Vertical Kilometer

O espanhol Abel Carretero confirmou o favoritismo e venceu esta manhã o Santana Vertical Kilometer 2026, impondo-se nos exigentes 5 quilómetros da prova com cerca de 1.141 metros de desnível positivo, concluindo o percurso em 44m21s273.

A luta pela vitória foi intensa, com o madeirense Vítor Faria, do Clube Escola do Estreito, a terminar na segunda posição absoluta, apenas 12 segundos atrás do vencedor, com o tempo de 44m33s910. O pódio masculino ficou completo com Pedro Teles, do Clube Desportivo Escola de Santana, que registou 45m56s227.

Entre as mulheres, a vitória sorriu a Joana Soares, da ACD Jardim da Serra, que dominou a competição feminina ao cortar a meta em 52m45s263. A atleta terminou com uma vantagem confortável sobre Diana Sousa, do Clube Escola do Estreito, segunda classificada com 57m45s387. O terceiro lugar foi conquistado pela norte-americana Megan Neale, com 58m58s537.

A edição deste ano voltou a confirmar o elevado nível competitivo da prova integrada no circuito Madeira Sky Race. O Santana Vertical Kilometer desafiou os atletas a ultrapassarem mais de mil metros de desnível acumulado em apenas cinco quilómetros, numa subida constante entre Santana e as zonas altas do concelho.

No sector masculino, destaque para a forte presença madeirense nos lugares cimeiros, com quatro atletas regionais entre os primeiros classificados: Vítor Faria, Pedro Teles, Bruno Silva e José Vieira. Já no feminino, as atletas da Madeira dominaram claramente a classificação, ocupando os dois primeiros lugares da geral feminina.

A prova registou 77 finishers e nenhum abandono, num sinal da excelente preparação dos participantes e das condições encontradas ao longo do percurso.

Top 5 Masculino

1. Abel Carretero (Espanha) – 44m21s273

2. Vítor Faria (Portugal) – 44m33s910

3. Pedro Teles (Portugal) – 45m56s227

4. Bruno Silva (Portugal) – 46m59s397

5. José Vieira (Portugal) – 50m10s123

Top 5 Feminino

1. Joana Soares (Portugal) – 52m45s263

2. Diana Sousa (Portugal) – 57m45s387

3. Megan Neale (Estados Unidos) – 58m58s537

4. Fabiana Gonçalves (Portugal) – 59m38s437

5. Anna Frost (Nova Zelândia) – 1h00m27s893.