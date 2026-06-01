Vento forte provoca desvio e cancelamento de voos na Madeira

Um voo proveniente de Vilnius (Lituânia) foi, hoje, divergido no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo devido às condições de vento forte que se fizeram sentir esta segunda-feira.

Segundo dados da ANA Aeroportos, o voo GW 3311, operado pela GETJET e com chegada prevista às 18h15, não conseguiu aterrar na Madeira, tendo sido desviado por razões operacionais associadas ao vento.

De acordo com a site da ANA, hoje foi também cancelado um voo da Sata Air Açores, o S4 162, com partida de Ponta Delgada e chegada prevista à Madeira às 03h05, bem como a respectiva partida no sentido inverso.

As condições meteorológicas ao longo do dia de hoje estão a ser marcadas por vento intenso, com uma rajada máxima registada de madrugada a atingir os 74 km/h. Na última hora, o vento voltou a intensificar-se, chegando aos 63 km/h, soprando do quadrante Norte.

A situação de vento forte tem afetado pontualmente a operação aeroportuária na Madeira, nomeadamente em situações de aproximação e aterragem na pista do aeroporto.