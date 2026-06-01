50 grupos e mais de 1.500 participantes vão dar vida ao Mercado Quinhentista

Machico prepara-se para receber no próximo fim-de-semana mais uma edição do Mercado Quinhentista, iniciativa que volta a transformar o centro histórico da cidade num espaço de recriação do século XVI e que contará com mais de 1.500 figurantes trajados à época.

De acordo com a organização, a edição de 2026 envolve uma forte participação da comunidade, com a presença de 16 escolas, 33 instituições, 26 artesãos, 37 bodegas e 82 espaços temáticos, num total de cerca de 50 grupos de animação, dos quais 43 são regionais, seis nacionais e um internacional.

O evento, que se assume como "uma das maiores manifestações culturais da Madeira", contará com programação contínua distribuída por quatro palcos, incluindo música, teatro, dança, recriação histórica, torneios, acrobacias, falcoaria, marionetas e animação de rua.

Entre os grupos regionais confirmados encontram-se formações como: Teatro Bolo do Caco, Alma Negra, Ahau Marionetas, Rodopio Pitoresco, Magoebom, Danças Circulares e Tradicionais, ADARS, Falcoaria TFalcon, Capoeira Madeira, Teatro dos Emplastros e Saltimbancos de Santa Cruz, entre outros.

A nível nacional, destacam-se: os Cornalusa, Corvus D’el Rey, Icarus et Lumen, Manuk, Porbatuka e Magna Costa, enquanto a representação internacional estará a cargo do Teatro de L’Alauda, companhia francesa dedicada ao teatro histórico de rua.

O programa integra ainda exposições temáticas dedicadas à história de Machico, aos Descobrimentos Portugueses e à identidade do concelho, desenvolvidas em parceria com várias entidades culturais e educativas.

Estão igualmente previstas atividades dirigidas às famílias, com destaque para passeios a cavalo, uma fazenda de animais, jogos medievais e oficinas temáticas destinadas ao público mais jovem.

Segundo a organização, o Mercado Quinhentista afirma-se como um projecto cultural de forte participação comunitária, promovendo a valorização do património histórico e o envolvimento de diferentes gerações na recriação do período quinhentista.

Mercado Quinhentista em números: