Três voos divergidos esta tarde no Aeroporto da Madeira

O Aeroporto Internacional da Madeira regista, até agora, o desvio de mais duas ligações, devido as condições meteorológicas adversas em Santa Cruz.

Voo divergido devido ao vento forte no Aeroporto da Madeira A tarde desta sexta-feira está a ser marcada por constrangimentos na operacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira devido ao vento forte que se faz sentir no concelho de Santa Cruz.

De acordo com as actualizações na página da ANA Aeroportos, as aeronaves da EasyJet Europe (15:25) e da Ryanair (15:55), ambas com origem no Porto, efectuaram órbitas de espera mas acabaram por divergir face à persistência do vento forte.

Apesar das restrições, registaram-se aberturas pontuais na pista madeirense que permitiram a aterragem em segurança de algumas ligações internacionais com proveniência de Londres, Helsínquia, Praga e Bruxelas. O voo da Discover Airlines, oriundo de Frankfurt, conseguiu aterrar, há instantes, na Madeira após ter divergido temporariamente para a ilha do Porto Santo às 14:45.

Pelas 15:50 de hoje, a estação de Santa Catarina registou uma rajada de vento de 71 km/h no concelho de Santa Cruz.