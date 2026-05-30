Sábado com poucas nuvens mas com algum vento na Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, este seja um sábado com períodos de céu muito nublado, com boas abertas nas terras altas e na vertente sul da ilha da Madeira.
O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/nordeste, soprando por vezes forte (até 45 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e nas terras altas, em especial a partir da manhã.
Quanto à temperatura, vai oscilar entre os 16.ºC de mínima e os 23.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 16.ºC de mínima e os 21.ºC de máxima.
Para o Funchal também está previsto céu geralmente pouco nublado. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas noroeste/norte com 1 a 1,5 metros, aumentando para 1,5 a 2 metros a partir da manhã na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas quadrante sul com 1 a 1,5 metros.
A temperatura da água do mar irá variar entre 18 e os 20 ºC.