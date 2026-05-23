Sábado com poucas nuvens mas com algum vento na Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, este seja um sábado com períodos de céu muito nublado, tornando-se pouco nublado ou limpo a partir do início da manhã.
O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.
Quanto à temperatura, vai oscilar entre os 17.ºC de mínima e os 25.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 17.ºC de mínima e os 21.ºC de máxima.
Para o Funchal também está previsto céu muito nublado, tornando-se pouco nublado ou limpo
a partir do início da manhã. O vento fraco (inferior a 15 km/h).
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas noroeste com 1,5 a 2 metros, passando
a ondas de norte a partir da tarde na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas de do quadrante sul com 1 metro.
A temperatura da água do mar irá variar entre 19 e os 20 ºC.