Vento desvia três aviões para o Porto Santo

O vento forte que está a condicionar a operação aérea na Madeira, já fez divergir três voos para o Aeroporto do Porto Santo, nesta tarde de segunda-feira.

Segundo dados da ANA Aeroportos, foram encaminhados para o Porto Santo os voos BA 2718, da British Airways, proveniente de Londres (Gatwick); LS 3833, da Jet2.com, proveniente de Londres (Luton); e LS 623, também da Jet2.com, proveniente de East Midlands.

Além destes, registaram-se outras duas divergências no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo: o voo EW 9600, da Eurowings, proveniente de Düsseldorf, e o voo GW 3311, da GETJET, proveniente de Vilnius.

Foi ainda cancelado o voo S4 162, da SATA Air Açores, proveniente de Ponta Delgada, bem como a respectiva partida.

As condições meteorológicas foram marcadas por vento forte ao longo do dia, com uma rajada máxima de 74 km/h registada de madrugada e valores que atingiram os 63 km/h na última hora, soprando do quadrante norte.

O vento forte tem provocado constrangimentos na operação aeroportuária na Madeira, condicionando várias aterragens, que têm como alternativa o Aeroporto do Porto Santo ou o regresso à origem.