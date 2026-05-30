Madeira com céu pouco nublado e possibilidade de vento forte
De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Madeira terá hoje céu em geral pouco nublado e vento fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha e nas terras altas.
Está prevista uma pequena subida da temperatura máxima, que será de 25 no Funchal e de 21 no Porto Santo.
Quanto ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de norte/noroeste com 1,5 a 2 metros e na costa sul as ondas serão do quadrante sul com 1 metro.
A temperatura da água do mar será de 18/20 graus.