Futebolista grego Marios Oikonomou morre aos 33 anos após grave acidente de mota

O internacional grego Marios Oikonomou morreu aos 33 anos, nove dias depois de sofrer um grave acidente de mota, anunciou hoje a Federação Helénica de Futebol.

"O presidente da Federação Helénica de Futebol, Makis Gagatsis, a secretária executiva, Domna Tsioni, e os membros da direção da federação expressam o seu profundo pesar e sinceras condolências à família e aos entes queridos de Marios Oikonomou, que faleceu prematuramente aos 33 anos", lê-se numa nota publicada no Instagram.

A federação destacou o caráter e o impacto humano do antigo defesa, que somou seis internacionalizações pela Grécia e passou por clubes como PAS Giannina, AEK Atenas, Panetolikos, Bolonha, Cagliari, SPAL, Bari, Sampdoria e Copenhaga.

"[Marios Oikonomou] destacou-se ao longo da sua carreira futebolística não só pela sua presença em campo, mas também pela sua ética, profissionalismo e sorriso, qualidades que lhe valeram a admiração e o respeito dos colegas de equipa, treinadores e adeptos", salienta.

Também a UEFA lamentou a morte de Oikonomou, lembrando a sua "distinta carreira em Itália".

"Os nossos pensamentos e condolências sinceras vão para a sua família, amigos, companheiros de equipa e todos os que o conheceram", realça.

Oikonomou não resistiu aos ferimentos graves provocados pela colisão da sua mota com um veículo ligeiro, em 23 de maio, em Ioannina, no noroeste da Grécia. O defesa foi submetido a cirurgia de urgência e permaneceu internado em estado crítico até ao desfecho fatal.