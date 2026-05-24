Três voos divergidos no Aeroporto da Madeira

Os voos X3 2846 proveniente de Munique e X3 2852 de Düsseldorf, ambos da TUIFly, previstos para as 17h05 e 18h10 respectivamente, bem como o EZY8521 da easyJet Airlines vindo de Londres Gatwick, previsto para as 18h20, acabaram por divergir devido às condições operacionais no Aeroporto da Madeira.

Algumas destas aeronaves seguiram para o Aeroporto do Porto Santo como alternativa, conforme apurou o DIÁRIO.