Voo divergido devido ao vento forte no Aeroporto da Madeira

A tarde desta sexta-feira está a ser marcada por constrangimentos na operacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira devido ao vento forte que se faz sentir no concelho de Santa Cruz.

Segundo os dados registados na estação meteorológica de Santa Catarina, a rajada máxima atingiu os 80 km/h pelas 14:00, situação que começou a afetar o tráfego aéreo na infraestrutura. De acordo com a informação disponibilizada no site da ANA Aeroportos, as condições meteorológicas adversas já obrigaram ao desvio do voo da Discover Airlines, proveniente de Frankfurt, cuja aterragem estava prevista para as 14:45.

Neste momento, outras aeronaves encontram-se à espera, no espaço aéreo, aguardando uma melhoria que permita a aproximação à pista em condições de segurança. É o caso da ligação da EasyJet Europe com origem no Porto, com chegada programada para as 15:25.