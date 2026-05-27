Dois passageiros sofrem ferimentos após "turbulência forte" em voo da TAP

Dois passageiros de um voo da TAP entre Bruxelas e Lisboa sofreram hoje ferimentos devido a turbulência forte, adiantou à Lusa fonte da companhia aérea.

Os dois passageiros foram assistidos à chegada ao Aeroporto de Lisboa, devido "a ferimentos provocados por turbulência forte não prevista durante o voo".

O voo TP643, que fez a ligação entre Bruxelas e Lisboa, aterrou no Aeroporto de Lisboa pelas 17:30, de acordo com o 'site' de rastreamento de voos Flight Radar.

A notícia foi adiantada pelo jornal Correio da Manhã, que refere que os dois feridos - um que sofreu um golpe na cabeça e outro um pequeno corte - foram transportados para um hospital de Lisboa.