Santa Cruz regista segunda noite tropical do ano

Esta primeira noite de Junho foi tropical na costa leste da Madeira, mais concretamente em Santa Cruz/Aeroporto. Ao longo de toda a noite, a temperatura do ar manteve-se acima dos 20 ºC, oscilando entre os 20,7 ºC, registados às 07h00, e os 23,3 ºC, observados às 06h20.

Trata-se da segunda noite tropical registada este ano no arquipélago da Madeira, depois do episódio verificado a 19 de Abril.

A estação de Santa Cruz/Aeroporto foi a única da rede do IPMA na Região a manter a temperatura igual ou superior a 20 ºC durante toda a noite. Ainda assim, não foi a única a registar valores tropicais durante a madrugada. Nos Prazeres, no concelho da Calheta, os termómetros chegaram aos 22,3 ºC às 02h00, embora a temperatura mínima tenha descido aos 15,6 ºC às 06h40.

A temperatura mínima mais baixa da Região foi registada no Pico do Areeiro, onde os termómetros desceram aos 10,1 ºC.

A primeira noite tropical de 2026 ocorreu a 19 de Abril, quando várias estações da costa sul da Madeira registaram temperaturas mínimas iguais ou superiores a 20 ºC. Nessa data, o Funchal/Observatório registou uma mínima de 22,0 ºC, o Funchal/Lido 20,2 ºC, a Quinta Grande 21,0 ºC e o Lugar de Baixo, na Ponta do Sol, 21,3 ºC.