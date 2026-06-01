Colisão entre autocarro e ligeiro fere mulher

Uma colisão entre uma viatura ligeira de passageiros e um autocarro, ocorrida esta manhã no Funchal, resultou em ferimentos na condutora do carro.

O acidente deu-se pelas 7h00 no Caminho das Virtudes, via que liga o Caminho de São Martinho e a Rua das Maravilhas, tendo sido mobilizados os Bombeiros Sapadores do Funchal.

A vítima foi transportada para o Hospital que fica a menos de 1 minuto do local do acidente.