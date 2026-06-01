Preços das casas 'disparam' quase 27% no Porto Santo

O preço das casas na Região Autónoma da Madeira subiu 9,1% em Maio face ao mesmo mês do ano anterior, com a ilha do Porto Santo a registar o maior incremento, quase mais 27%. "Segundo o índice de preços do idealista, comprar casa na Madeira tinha um custo de 3.647 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de Maio, tendo em conta o valor mediano. Já a variação trimestral foi negativa de 4,6%", frisa o portal.

Porto Santo iguala a média regional, ficando no lote restrito de concelhos, juntamente com Funchal e Calheta que estão nesse patamar igual ou superior. "Na ilha de Porto Santo, os preços das casas subiram 26,8% em termos anuais, situando o preço mediano em 3.647 euros/m²", refere.

Já "entre os municípios da ilha da Madeira, a maior subida anual foi registada em Câmara de Lobos (20,1%), destacando-se ligeiramente dos restantes mercados analisados. Seguem-se Santana (19,1%), Ribeira Brava (17,3%) e a Calheta (16,7%). Santa Cruz apresentou uma valorização anual de 6,4%, enquanto o Funchal registou uma subida de 8,1% e Ponta do Sol uma valorização mais moderada (2,5%)", resume o idealista.

No ranking dos preços medianos por metro quadrado, também fica claro que "Calheta mantém-se como o município mais caro para comprar casa, com 4.032 euros/m², seguida pelo Funchal (3.863 euros/m²) e pela Ribeira Brava (3.639 euros/m²)", esta abaixo da média. "Logo depois surgem Ponta do Sol (3.346 euros/m²), Câmara de Lobos (2.965 euros/m²) e Santa Cruz (2.939 euros/m²). Santana apresenta o valor mais baixo entre os municípios analisados, com 1.858 euros/m²".

"A nível nacional, o preço da habitação subiu 10,2% nos últimos 12 meses, situando-se em 3.142 euros/m2", bem abaixo da média regional, onde pelo menos 5 concelhos estão acima da média nacional.

Funchal entre os menores aumentos entre as capitais

Em Maio de 2026, diz o portal, "os preços das casas à venda subiram em todas as 19 capitais de distrito e regiões autónomas analisadas. As maiores subidas anuais registaram-se em Santarém (30,9%), Portalegre (28,2%), Beja (23,6%), Bragança (23,1%), Coimbra (22,3%) e Viseu (22,1%). Seguem-se Viana do Castelo (20%), Castelo Branco (17,5%), Leiria (16,8%) e Faro (15,3%). Também Aveiro (12,7%), Setúbal (11%), Ponta Delgada (10,5%) e Braga (10,3%) apresentaram valorizações expressivas. Já Évora (9,4%), Funchal (8,1%), Porto (7,8%), Lisboa (7,1%) e Vila Real (4%) registaram aumentos mais moderados", realça a capital madeirense entre os menores aumentos.

Mas não nos preços mais moderados. Como sempre, "Lisboa mantém-se como a cidade onde é mais caro comprar casa, com um preço mediano de 6.124 euros/m2. Seguem-se o Porto (4.064 euros/m2), o Funchal (3.863 euros/m2) e Faro (3.792 euros/m2). No quinto lugar surge Setúbal, com 3.108 euros/m2. Logo depois posicionam-se Aveiro (2.845 euros/m2), Évora (2.637 euros/m2), Coimbra (2.543 euros/m2), Ponta Delgada (2.401 euros/m2), Braga (2.260 euros/m2) e Viana do Castelo (2.265 euros/m2)". E acrescenta: "Com valores inferiores a 2.000 euros/m2 surgem Leiria (1.884 euros/m2), Santarém (1.853 euros/m2), Viseu (1.796 euros/m2), Beja (1.472 euros/m2), Vila Real (1.431 euros/m2), Bragança (1.203 euros/m2), Portalegre (1.076 euros/m2) e Castelo Branco (1.050 euros/m2). A cidade mais barata para comprar casa continua a ser a Guarda, com um preço mediano de 997 euros/m2."

Porto Santo destaca-se também no país

Se olhado separadamente da ilha da Madeira, a ilha do Porto Santo teve a maior subida. "Analisando os dados mais recentes, os preços das casas subiram em 24 dos 25 distritos e ilhas analisadas no último ano. A única excepção foi a ilha do Faial, onde os preços recuaram 3,7%. A maior subida anual foi registada na ilha de Porto Santo (26,8%), seguida da ilha Terceira (26,3%), Santarém (25,6%), Coimbra (22,8%), Castelo Branco (19,7%) e Portalegre (19,6%)", refere o idealista.

"Com valorizações igualmente expressivas surgem ainda Viana do Castelo (18,9%), Leiria (17,3%), Setúbal (16,3%), ilha de São Jorge (16,2%), Beja (15,3%), Viseu (14,6%), Aveiro (12,6%), Guarda (12,1%), Évora (11,8%), Braga (11,7%) e ilha do Pico (11,4%). Já com aumentos mais moderados aparecem Faro (10,7%), ilha da Madeira (8,8%), Lisboa (8%), ilha de São Miguel (7,5%), Porto (7,4%), Bragança (6,2%) e Vila Real (2,2%)", refere.

Assim, "no ranking dos preços por metro quadrado, Lisboa mantém-se como o distrito mais caro para comprar casa, com um preço mediano de 4.709 euros/m², seguido de Faro (4.057 euros/m²), ilha da Madeira (3.647 euros/m²), ilha de Porto Santo (3.647 euros/m²) e Setúbal (3.328 euros/m²). Logo a seguir surgem o Porto (3.080 euros/m²) e a ilha de São Miguel (2.284 euros/m²). Com valores intermédios posicionam-se Aveiro (2.108 euros/m²), Leiria (2.017 euros/m²), Braga (1.954 euros/m²), ilha Terceira (1.823 euros/m²), Coimbra (1.798 euros/m²), Viana do Castelo (1.728 euros/m²), Évora (1.675 euros/m²), ilha do Faial (1.652 euros/m²), Santarém (1.648 euros/m²) e ilha do Pico (1.640 euros/m²)", enquanto que "na parte inferior da tabela surgem a ilha de São Jorge (1.453 euros/m²), Beja (1.437 euros/m²), Viseu (1.296 euros/m²), Vila Real (1.112 euros/m²), Castelo Branco (1.045 euros/m²), Portalegre (989 euros/m²), Bragança (955 euros/m²) e, por fim, a Guarda (865 euros/m²)".

Região Autónoma da Madeira com aumento modesto

Olhando por regiões, "nos últimos 12 meses, os preços das casas à venda subiram em todas as regiões do país. A maior subida anual foi registada no Alentejo (19,9%), seguido do Centro (15,4%), da Região Autónoma dos Açores (12,7%), do Algarve (10,7%), da Área Metropolitana de Lisboa (9,2%) e da Região Autónoma da Madeira (9,1%)", esta configurando o segundo aumento mais moderado neste contexto. "O Norte registou a subida mais moderada (8,2%)".

Por preços, quase se invertem os papéis. "A Área Metropolitana de Lisboa, com um preço mediano de 4.391 euros/m2, continua a ser a região mais cara para comprar casa. Seguem-se o Algarve (4.057 euros/m2) e a Região Autónoma da Madeira (3.647 euros/m2). Logo depois surgem o Norte (2.555 euros/m2), o Alentejo (2.049 euros/m2) e a Região Autónoma dos Açores (2.017 euros/m2). O Centro, com um preço mediano de 1.794 euros/m2, mantém-se como a região mais barata para adquirir habitação", finaliza.